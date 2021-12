La Provincia dopo anni di blocco totale può fare nuove assunzioni (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali (COSFEL) ha approvato il decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 88 del 5 luglio 2021 con oggetto “Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021-2023” con cui l’Ente ha rideterminato la dotazione organica e tramite la quale potrà assumere a tempo indeterminato sui posti vacanti. “Con questo provvedimento – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – possiamo finalmente intervenire per l’assunzione a tempo indeterminato di alcune figure e per la trasformazione a tempo pieno di alcuni rapporti di lavoro. Nello specifico rideterminiamo la nostra dotazione organica come programmato con il decreto presidenziale 88/2021 e cioè con 351 posti totali, di cui 7 dirigenti, 79 dipendenti categoria D, altri 120 categoria C e ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali (COSFEL) ha approvato il decreto del Presidente delladi Salerno n. 88 del 5 luglio 2021 con oggetto “Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021-2023” con cui l’Ente ha rideterminato la dotazione organica e tramite la quale potrà assumere a tempo indeterminato sui posti vacanti. “Con questo provvedimento – dichiara il Presidente dellaMichele Strianese – possiamo finalmente intervenire per l’assunzione a tempo indeterminato di alcune figure e per la trasformazione a tempo pieno di alcuni rapporti di lavoro. Nello specifico rideterminiamo la nostra dotazione organica come programmato con il decreto presidenziale 88/2021 e cioè con 351 posti totali, di cui 7 dirigenti, 79 dipendenti categoria D, altri 120 categoria C e ...

