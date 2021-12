La Primavera del Botticelli diventa tattile e il Museo degli Uffizi punta a essere sempre... (Di venerdì 3 dicembre 2021) 'L'ingresso gratuito ai musei, grazie a una convezione col ministero della Cultura, tariffe agevolate, sconti e convenzioni con diversi enti e soggetti pubblici e privati'. Sono i servizi già ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 3 dicembre 2021) 'L'ingresso gratuito ai musei, grazie a una convezione col ministero della Cultura, tariffe agevolate, sconti e convenzioni con diversi enti e soggetti pubblici e privati'. Sono i servizi già ...

Advertising

Inter : ?? | @DigitalBitsOrg GOAL OF THE MONTH Qual è il gol più bello tra quelli segnati da Prima Squadra, Inter Women e… - acmilan : Curl it like Capone! ?? Congratulations to our Primavera forward, his beautiful bender is our Goal of November ?? Ca… - Inter : ?? | @DigitalBitsOrg GOAL OF THE MONTH Prima Squadra, Inter Women e Primavera: vota qui il gol del mese di agosto/settembre! ?? - FarrisEmanuela : RT @FeBAF: Debutto oggi del dialogo italo-spagnolo molto proficuo. Lo intensificheremo e confidiamo di organizzare il prossimo incontro fis… - oraziocapone : RT @acmilan: Curl it like Capone! ?? Congratulations to our Primavera forward, his beautiful bender is our Goal of November ?? Capone a giro… -