La pornostar Adriana Chechik | “Girare film porno mi ha creato danni al collo | alle vertebre e ho pure avuto un’ernia al disco e un nervo schiacciato”

(Di venerdì 3 dicembre 2021) “mi haale hoale un”., una delle più celebri e seguitemondiali, si racconta in una breve intervista video su Plug Talk Podcast. Il tono è leggero, quindi nessuna tragedia urlata o j’accuse alla Linda Lovelace. Su un divanetto arancione, assieme ad Adam22 (uno youtuber statunitense che somiglia a Fedez) e alla sua compagna Lena the Plug (nomen omen), lain reggiseno e leggins variopinte ha discusso delle posizioni sessuali preferite, ...

FQMagazineit : La pornostar Adriana Chechik: “Girare film porno mi ha creato danni al collo, alle vertebre e ho pure avuto un’erni… - rosatoeu : La pornostar Adriana Chechik denuncia: «Fare film hard come il wrestling. Ho danni al collo e due vertebre fuori po… -

Ultime Notizie dalla rete : pornostar Adriana

Zazoom Blog

LaChechik denuncia i danni al suo corpo durante le riprese dei film hard. È una delle stelle del porno mondiale eppure nel podcast The Plug racconta delle condizioni di salute sue e di ...Questa volta è laChechik che denuncia i danni al suo corpo durante le riprese dei film hard. È una delle stelle del porno mondiale eppure nel podcast "The Plug" racconta delle ...La pornostar Adriana Chechik denuncia i danni al suo corpo durante le riprese dei film hard. È una delle stelle del porno mondiale eppure nel podcast The Plug racconta delle condizioni ...La pornostar Adriana Chechik denuncia i danni al suo corpo durante le riprese dei film hard. È una delle stelle del porno mondiale eppure ...