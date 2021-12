La magia del Natale di Calvizzano, luminarie da sogno e villaggio natalizio (Di venerdì 3 dicembre 2021) Calvizzano. “È la magia del Natale che inizia a prendere forma. Guardate qui che spettacolo”. Sono le parole del sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi, che commenta così, con un post sui social, quella che sarà l’atmosfera del Natale in città. Poi continua:”Così nei prossimi giorni si trasformerà il Corso Conte Mirabelli fino al Campo Sportivo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 3 dicembre 2021). “È ladelche inizia a prendere forma. Guardate qui che spettacolo”. Sono le parole del sindaco diGiacomo Pirozzi, che commenta così, con un post sui social, quella che sarà l’atmosfera delin città. Poi continua:”Così nei prossimi giorni si trasformerà il Corso Conte Mirabelli fino al Campo Sportivo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : magia del Natale a Riccione, l'8 dicembre si accende il grande albero La magia del Natale si aprirà nel pomeriggio di sabato con l'arrivo di Babbo Natale, addirittura su una fiammante Harley Davidson (grazie alla collaborazione del Riccione Chapter, Club Ufficiale ...

A Biella il Natale si illumina di magia, grazie al Mercatino degli Angeli e ai Presepi delle valli È composto da duecento figure a grandezza naturale, collocate tra le vie e gli angoli più caratteristici del paese del Biellese orientale, che ripropongono i mestieri di un tempo e i momenti di vita ...

A Bussolengo si accende la magia del Natale Radio Pico San Cataldo, al via i mercatini di Natale: ancora pochi giorni per inoltrare le istanze Dal 10 dicembre fino 6 gennaio, al via a San Cataldo i Mercatini di Natale, nella piazza antistante il Municipio: 15 gazebo in legno con espositori di alimentare e artigianato, hobbistica e arte, nonc ...

Cinema con la mano del regista E’ stata la mano di dio film di Paolo Sorrentino. Quando un regista ormai avviato come Sorrentino, decide di raccontare in un film una storia auto biografica, è per una serie di motivi. Per affrontare ...

