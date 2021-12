La magia del Natale a Romano di Lombardia

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 3 dicembre 2021)di. Sabato 4 dicembre in piazza don Sandro adiaprirà ufficialmente la pista di pattinaggio sul ghiaccio che resterà in città sino al 9 gennaio. Due sono le grandi novità di quest’anno che si sommano alla possibilità di pattinare liberamente: i corsi di pattinaggio per bambini e adulti e momenti di training informale con la pattinatrice romanese Marianna Torresani. È ancora possibile iscriversi ai corsi prendendo contatto con la Biblioteca Comunale al numero 0363 982344 oppure inviando una mail a biblioteca@comune..bg.it. Inoltre, sabato 18 dicembre alle ore 18 la pista ospiterà lo spettacolo “CHRISTMAS ON ICE SHOW” con pattinatori professionisti, per assistere all’evento non è necessaria la prenotazione. La pista resterà aperta per il pattinaggio libero dal 4 ...