La Juve rinuncia a Vlahovic e cambia obiettivo: affondo imminente (Di venerdì 3 dicembre 2021) Vlahovic alla Juve potrebbe saltare in maniera definitiva. L’attaccante serbo potrebbe restare alla Fiorentina almeno fino al termine della stagione. I bianconeri avrebbero già scelto il suo sostituto La Juventus è pronta a valutare nuove trame di mercato in vista dell’imminente sessione di gennaio. La società bianconera difficilmente riuscirà a mettere le mani su Vlahovic Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 3 dicembre 2021)allapotrebbe saltare in maniera definitiva. L’attaccante serbo potrebbe restare alla Fiorentina almeno fino al termine della stagione. I bianconeri avrebbero già scelto il suo sostituto Lantus è pronta a valutare nuove trame di mercato in vista dell’sessione di gennaio. La società bianconera difficilmente riuscirà a mettere le mani suQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

saveriolorusso : @Annamaria1897 Il continuo silenzio della juve. La rinuncia a difendere l’onorabilità della juve, l’accettazione de… - Ciocio93 : Grande. Rinuncia all’Inter per andare alla Juve di Sarri e ora cola da Conte. Meraviglioso Kulu - GiancarloViozzi : @CiccioRif @ivomontani Non ricordi nemmeno la relazione Palazzi e la “non” rinuncia alla prescrizione del vostro sd… - MikiG78 : RT @ropal: @AzzoJacopo La definizione della stagione della Juve é “ci rinuncia e si barrica dietro”. A prescindere - tal_Marco : RT @AzzoJacopo: Il paradosso è che, nonostante l'elevato tasso tecnico della Juve, l'Atalanta prova a pressare in avanti e a impedire di co… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve rinuncia Caso plusvalenze: la Procura pensa a convocare anche Cristiano Ronaldo ...alcuni frasi estratte dai verbali della Procura di Torino dove si parla del rapporto tra la Juve e ... Non si sarebbe dovuto sapere che con CR7 l'accordo ed anche la possibile rinuncia avevano seguito ...

Crisi Juve e inchieste plusvalenze, Elkann: "Nell'affrontare le difficoltà ci si rafforza" Il presidente e amministratore delegato di Exor getta però acqua sul fuoco, anche se non rinuncia ad alcune considerazioni illuminanti. Prima di tutto il rispetto per il lavoro dei magistrati. "Nelle ...

La Juve rinuncia a Vlahovic e cambia obiettivo: affondo imminente SerieANews Alla ricerca della “carta” su Ronaldo: Mendes dai pm dopo Natale? Sono poco meno di 230 minuti. Manna non è tra i sei indagati dell’inchiesta “Prisma” di cui mezza Italia parla da mesi ma è stato sentito come persona informata dei fatti, al pari dell’Head of Footbal ...

Juventus, rebus per la Procura: la ‘carta’ di Ronaldo non si trova. I dettagli Che poi si parli di somme legate al periodo Covid o al passaggio del giocatore portoghese al Manchester United, poco importa. La «famosa carta» di Cristiano Ronaldo ai tempi della Juventus, quella che ...

...alcuni frasi estratte dai verbali della Procura di Torino dove si parla del rapporto tra lae ... Non si sarebbe dovuto sapere che con CR7 l'accordo ed anche la possibileavevano seguito ...Il presidente e amministratore delegato di Exor getta però acqua sul fuoco, anche se nonad alcune considerazioni illuminanti. Prima di tutto il rispetto per il lavoro dei magistrati. "Nelle ...Sono poco meno di 230 minuti. Manna non è tra i sei indagati dell’inchiesta “Prisma” di cui mezza Italia parla da mesi ma è stato sentito come persona informata dei fatti, al pari dell’Head of Footbal ...Che poi si parli di somme legate al periodo Covid o al passaggio del giocatore portoghese al Manchester United, poco importa. La «famosa carta» di Cristiano Ronaldo ai tempi della Juventus, quella che ...