La Gazzetta che non ti aspetti: "Dov'è finito il fascicolo della giustizia sportiva sul caso Suarez?" (Di venerdì 3 dicembre 2021) Persino la Gazzetta dello Sport non è riuscita a rimanere in silenzio di fronte alle dichiarazioni di Gravina sull'inchiesta plusvalenze Juventus ad opera della Procura della Repubblica di Torino. Gravina, con sprezzo del pericolo, ha detto «no a processi sommari», si è erto ad alfiere del garantismo. Oggi la Gazzetta in un editoriale sottolinea la lentezza della giustizia sportiva e si domanda dove sia finito il fascicolo sulla vicenda Suarez. ok, niente processi sommari, non si può andare a duecento all'ora perché si va a sbattere. Ma magari a cinquanta sì. Certe volte la procura federale sembra accendere il motore proprio a fatica. Per dire, Perugia, l'esame di Suarez. Attenzione, l'esempio che ...

