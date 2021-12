La Gazzetta che non ti aspetti: "Dov'è finito il fascicolo della giustizia sportiva sul caso Suarez?" (Di venerdì 3 dicembre 2021) Oggi la Gazzetta in un editoriale sottolinea la lentezza della giustizia sportiva e si domanda dove sia finito il fascicolo sulla vicenda Suarez. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 dicembre 2021) Oggi lain un editoriale sottolinea la lentezzae si domanda dove siailsulla vicenda

Advertising

borghi_claudio : @RobertoBurioni Ahhh... ho capito, ecco si capiscono tante cose ?? Il posto fisso e la libertà di dire qualsiasi sci… - FBiasin : “Guardia di Finanza alla Continassa, sotto indagine le stagioni dal 2018 al 2021 della #Juventus per movimenti da 5… - zazoomblog : La Gazzetta che non ti aspetti: Dovè finito il fascicolo della giustizia sportiva sul caso Suarez? - #Gazzetta… - pasqlaragione : Secondo la @Gazzetta_it, #Kjaer rischia uno stop di sei mesi per l'infortunio al ginocchio. Significherebbe stagion… - napolista : Gazzetta: #plusvalenze #Juventus, i pm vogliono sentire Jorge Mendes L’agente di Ronaldo potrebbe essere a Torino… -