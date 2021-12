La fragilità del governo Johnson e le tre conseguenze irrisolvibili di Brexit (Di venerdì 3 dicembre 2021) «Le relazioni diplomatiche tra Regno Unito e Francia non vanno così male dai tempi di Waterloo». Lo ha detto alla radio del Times l’ex ambasciatrice Sylvie Bermann. Il presidente Emmanuel Macron ha definito «un clown alla guida di una grande nazione» il primo ministro inglese, in privato ma finora senza smentite. Ma a preoccupare Boris Johnson non sono solo le tensioni sui migranti con Parigi: gli Stati Uniti temporeggiano sulla rimozione dei dazi su alluminio e acciaio dell’era Trump, quelli che Joe Biden ha già sospeso per l’Unione europea. Traballa anche l’accordo commerciale con Washington, perché la Casa Bianca teme che Londra voglia attivare l’«Articolo 16» sull’Irlanda del Nord. Non è la prima volta che Macron critica in pubblico la mancanza di serietà di Johnson. Lo ha fatto anche durante il rimpallo di responsabilità sui migranti nella ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 3 dicembre 2021) «Le relazioni diplomatiche tra Regno Unito e Francia non vanno così male dai tempi di Waterloo». Lo ha detto alla radio del Times l’ex ambasciatrice Sylvie Bermann. Il presidente Emmanuel Macron ha definito «un clown alla guida di una grande nazione» il primo ministro inglese, in privato ma finora senza smentite. Ma a preoccupare Borisnon sono solo le tensioni sui migranti con Parigi: gli Stati Uniti temporeggiano sulla rimozione dei dazi su alluminio e acciaio dell’era Trump, quelli che Joe Biden ha già sospeso per l’Unione europea. Traballa anche l’accordo commerciale con Washington, perché la Casa Bianca teme che Londra voglia attivare l’«Articolo 16» sull’Irlanda del Nord. Non è la prima volta che Macron critica in pubblico la mancanza di serietà di. Lo ha fatto anche durante il rimpallo di responsabilità sui migranti nella ...

