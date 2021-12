"La famosa carta che non deve esistere". Juve, nuova perquisizione: con Cristiano Ronaldo... questo accordo segreto? (Di venerdì 3 dicembre 2021) Un nuovo decreto di perquisizione è stato emesso dalla Procura di Torino, che sta portando avanti celermente l'inchiesta Prisma relativa ai bilanci e alle plusvalenze della Juventus. Nel mirino la documentazione riguardante Cristiano Ronaldo e in particolare la cessione al Manchester United: gli inquirenti vogliono fare chiarezza sulla “famosa carta che non deve esistere teoricamente”, come veniva definita in una delle intercettazioni a disposizione della Procura. Si vocifera che presto potrebbe essere convocato anche Cristiano Ronaldo, o più probabilmente il suo procuratore Jorge Mendes. Quella “famosa carta” potrebbe fare riferimento a un accordo tra il calciatore ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Un nuovo decreto diè stato emesso dalla Procura di Torino, che sta portando avanti celermente l'inchiesta Prisma relativa ai bilanci e alle plusvalenze dellantus. Nel mirino la documentazione riguardantee in particolare la cessione al Manchester United: gli inquirenti vogliono fare chiarezza sulla “che nonteoricamente”, come veniva definita in una delle intercettazioni a disposizione della Procura. Si vocifera che presto potrebbe essere convocato anche, o più probabilmente il suo procuratore Jorge Mendes. Quella “” potrebbe fare riferimento a untra il calciatore ...

Advertising

sportface2016 : Una 'carta famosa che non deve esistere': si tratta di una scrittura privata relativa ai rapporti economici fra la… - S9meraviglie : @Lalla8_ Io sto ridendo ogni giorno è na barzelletta, siccome non hanno niente tra le mani tra questa carta famos… - martu34988 : @JacksonDuper @SCUtweet @FabioCasalucci @F1N1no da quello che ho letto da Giovanni Albanese cercano la famosa cart… - Frances74964326 : @capuanogio Comunque io quella famosa carta la cercherei nella linea di mutande di Ronaldo. Giovanni, avvisa i pm di Torino.. - felice_119 : @tragicom24 Non credo sia per quello, ma per vedere se ci sono stati pagamenti fatti al giocatore, saldando il preg… -