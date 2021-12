La faccia tosta di Lukashenko | ' Assurde le nuovi sanzioni contro la Bielorussia'

Advertising

iside50 : RT @gallina_di: CHE GLI “UNTORI” SIANO I VACCINATI LO HA CAPITO ORMAI PERSINO #BERTOLDO, MA I #CACASENNO DI POTERE HANNO FACCIA TOSTA PERSI… - Ileniastellaa : RT @Giada_SCK: Comunque qua il peggiore di tutti è Çinar! Lui sa tutto quello che ha fatto la pazza della sorella, sa che quella bimba non… - Walter80354487 : RT @gallina_di: CHE GLI “UNTORI” SIANO I VACCINATI LO HA CAPITO ORMAI PERSINO #BERTOLDO, MA I #CACASENNO DI POTERE HANNO FACCIA TOSTA PERSI… - Giada_SCK : Comunque qua il peggiore di tutti è Çinar! Lui sa tutto quello che ha fatto la pazza della sorella, sa che quella b… - Yujumuzh : RT @gallina_di: CHE GLI “UNTORI” SIANO I VACCINATI LO HA CAPITO ORMAI PERSINO #BERTOLDO, MA I #CACASENNO DI POTERE HANNO FACCIA TOSTA PERSI… -

Ultime Notizie dalla rete : faccia tosta

Globalist.it

Una bellaquella di Lukashenko, visto che parliamo di un regime liberticida che ha vinto le ultime elezioni facendo ricorso a brogli e a violenza e che, adesso, usa l'arma dei migranti per tentare ...Non capisce, però, comeGemma a essere ancora gelosa di Giorgio: 'Ha reagito come una ragazzina' . Non esclude l'idea di incontrare davvero il Manetti. Declina il suo invito a Firenze e ...Il paese è accusato di "ripetute violazioni dei diritti umani" e di aver organizzato il passaggio dei migranti verso l'Ue.Conferenza stampa di presentazione della decima giornata di campionato che vedrà di fronte la Reale Mutua Torino contro la Giorgio Tesi Group Pistoia sul parquet amico del Pala Gianni Asti (palla ...