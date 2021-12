La donna con la labbra più grandi al mondo: 26 botox per diventare una bambola Bratz. Ecco chi è (Di sabato 4 dicembre 2021) A soli 24 anni, Andrea Ivanova ha un sogno: diventare una vera e propria bambola Bratz, con tratti caricaturali e labbra enormi. Originaria di Sofia , Bulgaria, Andrea si è sottoposta a diversi ... Leggi su leggo (Di sabato 4 dicembre 2021) A soli 24 anni, Andrea Ivanova ha un sogno:una vera e propria, con tratti caricaturali eenormi. Originaria di Sofia , Bulgaria, Andrea si è sottoposta a diversi ...

Advertising

fanpage : Jona Mullaraj, la “signora della droga” della Brianza finita ieri in manette per droga, è una militante leghista ch… - stanzaselvaggia : Una mano sul sedere è una molestia, una donna inesperta o decorativa piazzata scientificamente nei programmi sporti… - LegaSalvini : ++ ???? A NAPOLI UN GHANESE 31ENNE, IRREGOLARE E CON PRECEDENTI, HA AGGREDITO UNA DONNA CON UN MARTELLO DAVANTI AL FI… - italiafirst : RT @MessoraClaudio: Deportata per 14 giorni dopo avere avuto un semplice contatto con un positivo. La scioccante testimonianza sui campi… - BaroneZaza70 : RT @GerardLDonadoni: @albertopetro2 @Make_u2_happy @migliaccio31 @ValerioLivia @martinis2018 @Messe11 @marialves53 @cmont4560 @anne_camozzi… -