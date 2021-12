La docente che insegna ai ragazzi malati di tumore: ora è tra gli “esempi civili” premiati da Mattarella (Di venerdì 3 dicembre 2021) Daniela Di Fiore è tra gli “esempi civili” premiati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A lei l’onoreficienza al Merito della Repubblica Italiana dedicata alle cittadine e ai cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l'impegno nella solidarietà, nel volontariato, per l'attività in favore dell'inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella promozione della cultura, della legalità, del diritto alla salute e dei diritti dell'infanzia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 3 dicembre 2021) Daniela Di Fiore è tra gli “dal presidente della Repubblica, Sergio. A lei l’onoreficienza al Merito della Repubblica Italiana dedicata alle cittadine e ai cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l'impegno nella solidarietà, nel volontariato, per l'attività in favore dell'inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella promozione della cultura, della legalità, del diritto alla salute e dei diritti dell'infanzia. L'articolo .

