La Divina commedia nella pittura napoletana dell’800 | si apre oggi la mostra a Palazzo Reale

(Di venerdì 3 dicembre 2021) In occasione del settimo centenario della morte di Dante Alighieri ildi Napoli inauguraunaincentrata su tre tele raffiguranti episodi della, eseguite dal pittore Tommaso De Vivo, allestita negli spazi della cosiddetta “Galleria del Genovese”, dal 3 dicembre 2021 al 1° marzo 2022, curata Mario Epifani e da Andrea Mazzucchi. I tre dipinti di De Vivo, realizzati per il re d’Italia Vittorio Emanuele II in vista il sesto centenario della nascita del Ghibellin fuggiasco (1865), successivamente sono stati divisi tra il, la Biblioteca Nazionale e la Reggia di Caserta. Eccezionalmente riunitosede originaria dopo un accurato restauro, il ciclo di De Vivo è esposto a confronto con ...

Advertising

sigma_tao : la divina commedia insegna IL PAPA lato A IL SANTO PONTEFICE=ILSANTO PAPA I=ELIOS PPL=ANK AA=BANKA= VON SANTO= SANT… - bonjovi1982 : @MassimoTurrini7 C'è così tanto materiale cui pescare che potrei riscrivere la divina commedia - sigma_tao : la divina commedia insegna 3 dicembre 2021 venere ed antonio giornata per i diritti dei disabili europea leuraia i… - DivinaCommediaQ : RT @gianpadano: Osserviamo il settecentesimo anniversario della morte di Dante, celebrando la Divina Commedia. “Ben m’accorsi io ch’io era… - gianpadano : Osserviamo il settecentesimo anniversario della morte di Dante, celebrando la Divina Commedia. “Ben m’accorsi io c… -

Ultime Notizie dalla rete : Divina commedia

Affaritaliani.it

Infine, per gli appassionati della, è possibile optare per l' Inferno di Dante e ripercorrere il celebre viaggio nelle profondità della terra del sommo poeta toscano. In questo caso, ...... è il perno intorno al quale ruota Vox in bestia: Laura Catraniha coinvolto tre compositori italiani di consolidata fama affidando a ciascuno di loro una cantica della: Fabrizio De ...In occasione del settimo centenario della morte di Dante Alighieri il Palazzo Reale di Napoli inaugura oggi una mostra incentrata su tre tele raffiguranti episodi della Divina Commedia, eseguite dal p ...In calo del 2,2% il numero di medi e piccoli editori, in aumento del 42% il venduto a prezzo di copertina. Alla Nuvola du Fuksas a Roma da domani all'8 dicembre il ventennale dell'esposizione: 484 gli ...