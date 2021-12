La dichiarazione di Ibrahimovic che gli ha fatto perdere 5 milioni

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Zlatan, oggi al Milan, ha raccontato dell’epoca del Manchester United all’interno del suo libro con un errore costato 5sterline. Nemmeno Zlatan, da calciatore, sfiora la perfezione. Il fuoriclasse svedese non è stato esente da scivoloni durante la sua carriera, che sono costati cari a terze persone. É il caso di un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

BisInterista : Tra pochissimo c'è Inter Spezia che vale la vetta della classifica, ma Ordinaselle, che allo stadio non ci va, è tr… -

Ultime Notizie dalla rete : dichiarazione Ibrahimovic

SerieANews

Fatto sta che quando Zlatanparla, non dice mai banalità. Figurarsi, poi, se parla di Luciano Moggi o di Calciopoli . Il fuoriclasse svedese si schiera al 101% con la Juventus e rivendica ...Al Milan avrebbe fatto una rivoluzione con l'inserimento di alcuni baby e il no ad. Ma ... Ma c'è un'altrache viene discussa dal giorno dell'accordo tra gli inglesi e il ...Il Milan riparte dalla Salernitana dopo la pesantissima tegola Kjaer: il difensore danese è costretto ad operarsi e osserverà un lungo stop. Nonostante la continua emergenza, però, domani i rossoneri ...L’ex c.t. dell’Under 21 Di Biagio ha parlato delle qualità di Gianluca Scamacca e delle somiglianze con Zlatan Ibrahimovic Luigi Di Biagio, ex c.t. dell’Under 21 che fece esordire Scamacca a 19 e mezz ...