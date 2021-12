La Crusca bastona ancora la Murgia: “Lo schwa? Inutile e crea grave confusione” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic — Michela Murgia se ne faccia una ragione: ai linguisti della Crusca lo schwa non piace. E non è solo una questione di antipatia o becero maschilismo: la famigerata «e rovesciata» (?) che secondo la teorica della «matria» sarebbe perfetta per eradicare sessismo ed «eteronormatività» (sic) dal nostro splendido italiano, per i collaboratori dell’insigne Accademia è Inutile, confusionario, «una proposta ancora meno praticabile rispetto all’asterisco». La Crusca fa muro contro lo schwa: la Murgia se ne faccia una ragione Contro lo schwa, la desinenza neutra che gli alfieri della neolingua vorrebbero utilizzare al posto di quella maschile in favore delle identità non binarie, si era già pronunciato un linguista della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic — Michelase ne faccia una ragione: ai linguisti dellalonon piace. E non è solo una questione di antipatia o becero maschilismo: la famigerata «e rovesciata» (?) che secondo la teorica della «matria» sarebbe perfetta per eradicare sessismo ed «eteronormatività» (sic) dal nostro splendido italiano, per i collaboratori dell’insigne Accademia è, confusionario, «una propostameno praticabile rispetto all’asterisco». Lafa muro contro lo: lase ne faccia una ragione Contro lo, la desinenza neutra che gli alfieri della neolingua vorrebbero utilizzare al posto di quella maschile in favore delle identità non binarie, si era già pronunciato un linguista della ...

P_Cicciarella : RT @IlPrimatoN: La Murgia se ne faccia una ragione, ai linguisti dell'Accademia lo schwa non piace - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: La Murgia se ne faccia una ragione, ai linguisti dell'Accademia lo schwa non piace - ivic00633480 : RT @IlPrimatoN: La Murgia se ne faccia una ragione, ai linguisti dell'Accademia lo schwa non piace - IlPrimatoN : La Murgia se ne faccia una ragione, ai linguisti dell'Accademia lo schwa non piace -

Ultime Notizie dalla rete : Crusca bastona La Crusca bastona ancora la Murgia: “Lo schwa? Inutile e crea grave confusione” Il Primato Nazionale