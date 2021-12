La Crociata: il nuovo film diretto da Louis Garrel in sala dal 5 gennaio (Di venerdì 3 dicembre 2021) The Crusade (La Crociata), è in uscita il 22 dicembre distribuita da Movies Inspired. “Una commedia ottimista”, la definisce che mette al centro il tema più che mai attuale dell’ecologia e dell’ambiente. Di cosa parla “La Crociata”? Sinossi: Abel e Marianne scoprono che il figlio tredicenne Joseph ha venduto di nascosto i loro oggetti più preziosi. Ben presto si rendono conto che Joseph non è il solo: nel mondo ci sono centinaia di ragazzi uniti per finanziare un progetto misterioso. Si sono dati una missione: salvare il pianeta. Louis Garrel Parlando sull’idea del film film Garrel ha detto: “Non sono un militante, quindi non credo che sia un film militante- racconta Garrel-. Forse un po’ lo è lo scrittore di questo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 3 dicembre 2021) The Crusade (La), è in uscita il 22 dicembre distribuita da Movies Inspired. “Una commedia ottimista”, la definisce che mette al centro il tema più che mai attuale dell’ecologia e dell’ambiente. Di cosa parla “La”? Sinossi: Abel e Marianne scoprono che il figlio tredicenne Joseph ha venduto di nascosto i loro oggetti più preziosi. Ben presto si rendono conto che Joseph non è il solo: nel mondo ci sono centinaia di ragazzi uniti per finanziare un progetto misterioso. Si sono dati una missione: salvare il pianeta.Parlando sull’idea delha detto: “Non sono un militante, quindi non credo che sia unmilitante- racconta-. Forse un po’ lo è lo scrittore di questo ...

Advertising

Graficnovel : RT @RBcasting: 'La Crociata' (The Crusade, La Croisade), il nuovo film diretto da Louis Garrel, esce nelle sale italiane il 5 gennaio 2022.… - RBcasting : 'La Crociata' (The Crusade, La Croisade), il nuovo film diretto da Louis Garrel, esce nelle sale italiane il 5 genn… - Ale_Crociata : RT @GSSISocialSci: ?? mercoledì @GSSI_LAQUILA ospiterà la presentazione del nuovo libro del @TouringClub dedicato alle geografie e le stori… - DirettaSpal : Clotet sceglie Pomini in porta (debutto) e Peda al posto di Vicari. Crociata di nuovo titolare, riposa Melchiorri… - orafinanza : Nuovo colpo per il Bitcoin: anche l’India si unisce alla crociata contro le criptovalute Leggi l'articolo:… -