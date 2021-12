La casa di carta 5 Volume 2 | la recensione del finale di serie | Benvenuti nell’età dell’oro

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Lade Ladi2: laspagnola Netflix arriva a unche non delude le attese; al centro ci sono l'oro della banca, ma anche le relazioni personali, la verità e l'illusione. Quella che stiamo vivendo è l'età dell'oro delletv, siamo tutti d'accordo. E Ladi, laspagnola Netflix creata da Álex Pina, è uno dei simboli dell'età dell'oro della serialità. Ma l'oro è anche il tesoro al centro deldi. Nellade Ladi5:2, vi racconteremo come, dopo che laè passata per numerose digressioni, ora ritorni ...