La «carta» di Ronaldo | le intercettazioni | «Se salta fuori | ci saltano alla gola»

Advertising

sportface2016 : L'intercettazione tra #Gabasio e #Cherubini: 'Se salta fuori carta #Ronaldo ci saltano alla gola' #Juventus - capuanogio : 'Se quella carta salta fuori abbiam ... ci saltano alla gola tutto sul bilancio'. E' questa l’intercettazione sulla… - sportface2016 : La seconda parte dell'intercettazione tra #Gabasio e #Cherubini: 'Ho fatto un discorso con il pres. Poi, magari, do… - ImperatoreFC : RT @CalcioFinanza: Dirigenti della #Juventus intercettati su Cristiano Ronaldo: «Se quella carta viene fuori ci saltano alla gola» https://… - SilviaPrato1 : RT @ilciccio67: Agnelli con la carta segreta di Ronaldo ci si è pulito il culo. #aveterottoilcazzo -

Ultime Notizie dalla rete : carta Ronaldo

Ma a cosa farebbe riferimento la famigerata? Secondo gli inquirenti alla cessione di Cristianoal Manchester United, in relazione alla quale gli inquirenti facevano riferimento già nel ...... perché poi quellalì, che loro devono tirar fuori, non è che ci aiuti tanto, nel nostro ... oltre ai 15 milioni 'ufficiali', attorno alla cessione di Cristianoconclusa appena un mese ...Sono legate a questo filone le perquisizioni di ieri della guardia di finanza incaricata di recuperare la documentazione "contabile ed extracontabile" in riferimento alla "famosa carta che non deve es ...Dopo che la Procura Federale ha cercato di indagare su una "carta segreta" che segnava gli stipendi dei mesi del lockdown, soprattutto riguardanti gli ...