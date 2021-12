La campionessa di boxe Irma Testa fa coming out | «Nello sport l’omosessualità è ancora un’imperfezione»

(Di venerdì 3 dicembre 2021)out nel mondo del pugilato femminile: l’atleta, medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi, ha raccontato di essere omosessuale. «Le persone che mi stanno vicino lo sanno da anni, ma credo sia giusto, ora, dirlo a tutti», ha spiegato in un’intervista pubblicata sull’ultimo numero di Vanity Fair. E ha poi aggiunto: «Parlare di orientamento sessuale nel mondo delloha un valore speciale, perché ai campioni si chiede di essere perfetti. E per molti. Anche per me è stato così fino a pochi mesi fa. Ma quella medaglia di Tokyo è diventata il mio scudo: ora che laatleta è al sicuro, ladonna può essere sincera». L’atleta si è dilungata spiegando come il suo ...

La boxe l'ha aiutata nella sua consapevolezza, "perché - spiega - ho conosciuto il mondo. E ho visto che ci sono posti in cui chi ti piace non importa a nessuno". Dopo la conquista della medaglia olimpica a Tokyo, l'atleta azzurra ha deciso di raccontarsi: "L'omosessualità non è imperfezione" ... Irma Testa ha fatto coming out in un'intervista pubblicata nell'ultimo numero di Vanity Fair. "Le persone che mi stanno vicino lo sanno da anni, ma credo sia giusto, ora, dirlo a tutti - racconta la m ...