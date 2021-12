La campagna vaccinale per la fascia d'età dai 5 agli 11 anni partirà il 16 dicembre (Di venerdì 3 dicembre 2021) Due le somministrazioni, a distanza di tre settimane l'una dall'altra, con una dose di Pfizer ridotta a un terzo. Intanto dopo il parere favorevole dell'Aifa arriva anche quello dei pediatri che ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Due le somministrazioni, a distanza di tre settimane l'una dall'altra, con una dose di Pfizer ridotta a un terzo. Intanto dopo il parere favorevole dell'Aifa arriva anche quello dei pediatri che ...

Advertising

RegLombardia : #pianovaccinazioni Il confronto tra oggi e il 2/12/20 evidenzia come il rispetto delle indicazioni per la prevenzio… - DSantanche : .@FratellidItalia è a favore della campagna vaccinale ma come al solito il Pd tenta di farci passare come No Vax. I… - petergomezblog : Il Veneto chiude i centri tampone ai No Vax: “Test solo a pazienti con sintomi”. Il personale dirottato per potenzi… - GrottaNews : Campagna vaccinale in Irpinia: i dati di ieri, 1° dicembre 2021 - AvellinoToday - Pasqual01029538 : @rcolosimo La campagna vaccinale è stato un disastro perché Figliuolo aveva previsto di fare 500.000 vaccini al gio… -