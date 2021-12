La brutta fine per il no vax che si è presentato a fare il vaccino con un braccio finto di silicone (Di venerdì 3 dicembre 2021) Pensava di ingannare l’operatrice sanitaria addetta alle vaccinazioni, presentandosi nell’hub di Biver Banca a Biella con accesso senza prenotazione alle prime dosi indossando un braccio finto in silicone che comprendeva anche la spalla col muscolo deltoide in cui infilare l’ago. Il colore e la sensazione al tatto del finto arto, nonostante fossero realistici, hanno però insospettito gli infermieri, che – scoperto il trucchetto del no vax – hanno informato i carabinieri. Il protagonista del gesto è un cinquantenne che, presumibilmente, aveva bisogno del Green Pass ma non voleva farsi realmente iniettare il farmaco. Ha svolto tutte le pratiche burocratiche normalmente, ha firmato il consenso davanti al medico e poi si è accomodato sulla sedia per ricevere il vaccino scoprendo la spalla. No Vax con il ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Pensava di ingannare l’operatrice sanitaria addetta alle vaccinazioni, presentandosi nell’hub di Biver Banca a Biella con accesso senza prenotazione alle prime dosi indossando uninche comprendeva anche la spalla col muscolo deltoide in cui infilare l’ago. Il colore e la sensazione al tatto delarto, nonostante fossero realistici, hanno però insospettito gli infermieri, che – scoperto il trucchetto del no vax – hanno informato i carabinieri. Il protagonista del gesto è un cinquantenne che, presumibilmente, aveva bisogno del Green Pass ma non voleva farsi realmente iniettare il farmaco. Ha svolto tutte le pratiche burocratiche normalmente, ha firmato il consenso davanti al medico e poi si è accomodato sulla sedia per ricevere ilscoprendo la spalla. No Vax con il ...

