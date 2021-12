“Kessié come Donnarumma, firma se…”: Milan, il punto di Nicolò Schira (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ginaluigi Donnarumma via dal Milan per una questione di soldi. E’ questa la tesi di Nicolò Schira in diretta su SerieANewsTV. Gianlugi Donnarumma è nell’occhio del ciclone da quando ha lasciato il Milan per trasferirsi a Parigi. Il portiere italiano, per il momento, è in panchina, alle spalle di Keylor Navas che resta il titolare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ginaluigivia dalper una questione di soldi. E’ questa la tesi diin diretta su SerieANewsTV. Gianlugiè nell’occhio del ciclone da quando ha lasciato ilper trasferirsi a Parigi. Il portiere italiano, per il momento, è in panchina, alle spalle di Keylor Navas che resta il titolare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

miish787 : RT @MentalitNeroaz1: Di Marzio: 'Rinnovi? Brozovic più sul si, Kessiè più sul no, Insigne e il napoli sono come marito e moglie che voglion… - serieAnews_com : ??? '#Kessié come #Donnarumma, firma se...': il punto di @NicoSchira sul futuro dell'ivoriano al #Milan ?? Vi aspet… - feddexxxxx : @PianiMino Io lo terrei soprattutto se Kessie come sembra non rinnovi, altrimenti lo metterei solo in una trattativa per Bremer - MentalitNeroaz1 : Di Marzio: 'Rinnovi? Brozovic più sul si, Kessiè più sul no, Insigne e il napoli sono come marito e moglie che vogl… - iltonaliano99 : RT @jeremymene7: @iltonaliano99 @Muzsiano @sigdominic @ildpaa @KimmichMerd4 @AlonzoOnzo Visti tanti centrocampi forti Modric Casemiro Kross… -

Ultime Notizie dalla rete : Kessié come PROBABILI FORMAZIONI MILAN SALERNITANA/ Diretta tv: Calabria out, c'è ancora Kalulu PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA JUVENTUS/ Diretta tv, Kean al posto di Morata MILAN SALERNITANA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH Va subito detto che purtroppo la diretta tv ...

Milan, la scelta per il sostituto di Kjaer bocciata dai tifosi - Social O prendi un giocatore vero come Milenkovic o non prendi nessuno!' o anche: 'Piuttosto che riprendere caldara gioco con Kessie centrale'. Pochi i tifosi che darebbero fiducia all'ex Atalanta: 'Quest'...

