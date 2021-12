Juventus sotto inchiesta, nuova perquisizione nella sede del club: riguarda la “carta segreta” su Ronaldo e i rapporti tra Cr7 e la società (Di venerdì 3 dicembre 2021) A distanza di una settimana la Guardia di Finanza è tornata nella sede della Juventus su ordine della Procura di Torino. La notizia è emersa in mattinata, ma la nuova perquisizione delle Fiamme Gialle è avvenuta nella serata di ieri (giovedì 2 dicembre): secondo indiscrezioni, l’atto investigativo riguarda i rapporti della Juventus con Cristiano Ronaldo e i magistrati hanno preso l’iniziativa dopo gli interrogatori di questi giorni dei manager del club ascoltati come testimoni. Da registrare la precisazione dell’avvocato Maurizio Bellacosa dello studio legale Severino, che difende la Juventus, e dell’avvocato Davide Sangiorgio, che difende gli indagati della società: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) A distanza di una settimana la Guardia di Finanza è tornatadellasu ordine della Procura di Torino. La notizia è emersa in mattinata, ma ladelle Fiamme Gialle è avvenutaserata di ieri (giovedì 2 dicembre): secondo indiscrezioni, l’atto investigativodellacon Cristianoe i magistrati hanno preso l’iniziativa dopo gli interrogatori di questi giorni dei manager delascoltati come testimoni. Da registrare la precisazione dell’avvocato Maurizio Bellacosa dello studio legale Severino, che difende la, e dell’avvocato Davide Sangiorgio, che difende gli indagati della: ...

Advertising

Gazzetta_it : Plusvalenze - Juve sotto inchiesta per falso in bilancio: indagati Agnelli, Nedved e Paratici - FBiasin : “Guardia di Finanza alla Continassa, sotto indagine le stagioni dal 2018 al 2021 della #Juventus per movimenti da 5… - fanpage : Blitz della Guardia di Finanza nella sede della Juventus, Agnelli, Nedved e Paratici indagati. Aperta un'inchiesta… - AgelloMarco : RT @glmdj: La procura di Torino ha ordinato nuove perquisizioni e sequestri in casa Juventus: sotto indagine la CESSIONE di Cristiano Ronal… - sportface2016 : #Juventus, indagato anche Cesare #Gabasio, capo dell’area legale del club bianconero -