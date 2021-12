Juventus sotto inchiesta | L’addio di Ronaldo diventa un giallo. L’intercettazione: “Se quella carta salta fuori ci saltano alla gola” (Di venerdì 3 dicembre 2021) La cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester United diventa un giallo. Non solo le plusvalenze gonfiate: adesso la Procura di Torino indaga pure sulL’addio di Cr7 . Con una seconda perquisizione, alla ricerca di quella “famosa carta che non deve esistere teoricamente”, che la Juventus fin qui ha negato. Ma che viene citata in un’intercettazione fra il dg Federico Cherubini e il capo dell’ufficio legale Cesare Gabasio (nuovo indagato dell’inchiesta) e potrebbe aver avuto un impatto sul bilancio bianconero. Quanto è costato davvero L’addio di Ronaldo alla Juventus? È la domande che si stanno ponendo in Procura. La risposta rischia di mettere ulteriormente nei guai i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) La cessione di Cristianoal Manchester Unitedun. Non solo le plusvalenze gonfiate: adesso la Procura di Torino indaga pure suldi Cr7 . Con una seconda perquisizione,ricerca di“famosache non deve esistere teoricamente”, che lafin qui ha negato. Ma che viene citata in un’intercettazione fra il dg Federico Cherubini e il capo dell’ufficio legale Cesare Gabasio (nuovo indagato dell’) e potrebbe aver avuto un impatto sul bilancio bianconero. Quanto è costato davverodi? È la domande che si stanno ponendo in Procura. La risposta rischia di mettere ulteriormente nei guai i ...

