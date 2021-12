Juventus | nuova perquisizione in sede | la Procura indaga sulla cessione di Ronaldo allo United

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 3 dicembre 2021) L’indagine delladi Torinoriguarda anche i valori delladi Cristianoal Manchesterla scorsa estate. Lo ha spiegato la stessa società bianconera in una nota pubblicata nella tarda serata di ieri. “La Società rende, inoltre, noto di aver ricevuto in data odierna la notifica di un nuovo decreto die sequestro relativo alle indagini in corso da parte delladella Repubblica presso il Tribunale di Torino nei confronti della Società nonché di alcuni suoi esponenti attuali (Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Stefano Cerrato e Cesare Gabasio) e passati in merito ai fatti e alle ipotesi di reato di cui al comunicato stampa diffuso in data 27 novembre 2021 oltreché in merito alla voce “Cessioni ...