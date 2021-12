Juventus | nuova perquisizione | ecco il motivo

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Ancora problemi per la; la Procura di Torino ha ordinato unaper fare luce sulla questione Cristiano Ronaldo. Agnelli (Getty Images)E’ un periodo complicatissimo per lanon solo per quanto riguarda il campo; il club è a meno sette dal quarto posto e ha bisogno di ottenere una serie di risultati utili consecutivi se vuole tenere il passo dell’Atalanta. Le difficoltà maggiori, però, non riguardano i risultati che i ragazzi di Allegri stanno ottenendo. Il terremoto vero e proprio è l’inchiesta giudiziaria, partita dalla Procura di Torino, sul discorso plusvalenze. Una vicenda che, più passa il tempo, più assume contorni piuttosto oscuri; le intercettazioni telefoniche in mano agli inquirenti testimoniano come Agnelli fosse pienamente a conoscenza di quanto stesse accadendo. La ...

Poco fa, EA Sports ha rilasciato sui propri canali social il Team Of The Group Stages, l'evento, in collaborazione con l'UEFA, che premia i migliori giocatori delle fasi a gironi di Champions, Europa ...
Contro il Genoa la Juventus non deve assolutamente sbagliare, la vetta della classifica è distante ben 14 lunghezze e non ci sono più margini di errore. Dybala dovrebbe partire dal primo minuto in att ...