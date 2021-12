Juventus | nuova perquisizione anche su cessione CR7 Il club | ' Non cambiano ipotesi di reato'

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Unasullediinizialmente formulate, 'di cui al comunicato stampa diffuso in data 27 novembre 2021, oltreché in merito alla voce 'Cessioni definitive' del bilancio al ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus nuova

Riguarda i rapporti dellacon Ronaldo una parte dellaperquisizione ordinata dalla Procura di Torino nella sede della società bianconera . I magistrati hanno preso l'iniziativa dopo gli interrogatori di questi ...Unaperquisizione sulle ipotesi di reato inizialmente formulate, 'di cui al comunicato stampa ... La ha annunciato lacon un comunicato stampa delle 23.55 di ieri sera che ha accompagnato ...La Premier League non è fatta solo delle super stelle acclamate come Cristiano Ronaldo o Salah, ma anche da tanti nomi emergenti che si fanno largo a suon di gol. Ne parliamo nella nuova puntata di In ...La Juve ha comunicato un supplemento informativo al Prospetto sull’aumento di capitale da 400 milioni di euro, confermando di aver ricevuto la notifica di un nuovo decreto di perquisizione e sequestro ...