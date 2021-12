Juventus, la notte di Cristiano Ronaldo: ecco cosa ha fatto il portoghese (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nella serata di ieri il Manchester United ha battuto tre a due l’Arsenal; match in cui Cristiano Ronaldo è stato assoluto protagonista. Cristiano Ronaldo United (Getty Images)Il turno infrasettimanale di Premier League si è concluso nella serata di ieri con Tottenham-Brentford e Manchester United-Arsenal; la partita più interessante è stata, senza dubbio, quella di Old Trafford. I Red Devils, dopo un punto di in tre partite, avevano bisogno di tornare al successo, per risalire una classifica decisamente al di sotto delle aspettative. Discorso diverso per i Gunners, una sola sconfitta negli ultimi dodici match e con la voglia di prendersi il quarto posto. Alla fine ha vinto il Manchester United; un tre a due firmato, neanche a dirlo, Cristiano Ronaldo. Una doppietta che permette alla ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nella serata di ieri il Manchester United ha battuto tre a due l’Arsenal; match in cuiè stato assoluto protagonista.United (Getty Images)Il turno infrasettimanale di Premier League si è concluso nella serata di ieri con Tottenham-Brentford e Manchester United-Arsenal; la partita più interessante è stata, senza dubbio, quella di Old Trafford. I Red Devils, dopo un punto di in tre partite, avevano bisogno di tornare al successo, per risalire una classifica decisamente al di sotto delle aspettative. Discorso diverso per i Gunners, una sola sconfitta negli ultimi dodici match e con la voglia di prendersi il quarto posto. Alla fine ha vinto il Manchester United; un tre a due firmato, neanche a dirlo,. Una doppietta che permette alla ...

