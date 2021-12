Juventus-Genoa (5 dicembre ore 20:45): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 3 dicembre 2021) La Juve cerca di ritrovare identità e serenità mentre è lambita dall’inchiesta sulle plusvalenze e la buona notizia per Allegri è che contro la Salernitana non uno ma due attaccanti contemporaneamente hanno ritrovato la mira, Dybala e Morata. Il calendario in questa fase può essere alleato dei bianconeri e allo Stadium arriva un’altra avversaria che InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 3 dicembre 2021) La Juve cerca di ritrovare identità e serenità mentre è lambita dall’inchiesta sulle plusvalenze e la buona notizia per Allegri è che contro la Salernitana non uno ma due attaccanti contemporaneamente hanno ritrovato la mira, Dybala e Morata. Il calendario in questa fase può essere alleato dei bianconeri e allo Stadium arriva un’altra avversaria che InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

GiovaAlbanese : #Juventus | Esercitazioni per lo sviluppo della manovra avanzata, con possesso palla e partitina finale, alla ripre… - forumJuventus : #JuveGenoa, domenica ore 20,45. Probabili formazioni GdS: 'Sarà 4-2-3-1, Morata in attacco con Kulusevski, Dybala e… - infobetting : Juventus-Genoa (5 dicembre ore 20:45): formazioni, quote, pronostici - Damiano__89 : RT @marifcinter: Prossimo turno: Milan-Salernitana Roma-Inter Napoli-Atalanta Juventus-Genoa Sampdoria-Lazio Bologna-Fiorentina https:/… - MondoBN : QUI GENOA, Rovella salta la sfida contro la Juventus -