Juventus | caso plusvalenze | nuova perquisizione per la cessione di Ronaldo

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Continua, senza sosta, il momento negativo della società bianconera: lontana dal quarto ed entrata nel mirino della Procura di Torino, laè una delle compagini messe sotto alla lente d’ingrandimento nel. Nella giornata odierna, è andata in scena unache dovrebbe far luce sulla, avvenuta questa estate al Manchester United, di Cristiano. Il club ha emesso un comunicato stampa con il quale ha ufficializzato l’azione comandata dalla Procura del capoluogo piemontese.: il comunicato stampa Ecco il comunicato stampa a margine del supplemento al prospetto informativo sull’aumento di capitale da 400 milioni di euro depositato presso ...

... poi viene stuzzicato anche sul '' Isco - giocatore che piace alla Serie A da tempo vedi Inter, Milan e- , impiegato pochissimo in questa stagione: 'Se fosse successo qualcosa te lo ...TORINO. Continua la caccia al documento segreto nell'ambito dell'inchiesta sulle plusvalenze del, il "papel" su presunti compensi arretrati al campione Cristiano Ronaldo. Ieri gli investigatori della Guardia di finanza sono tornati a perquisire la sede della società e la casa di ...L'attuale responsabile dalla Juventus U23 è stato ascoltato dalla Procura di Torino quale 'persona informata sui fatti.Come annunciato dalla Juve in un comunicato stampa, la procura starebbe indagando anche sulla cessione di CR7. E i problemi non finiscono qui ...