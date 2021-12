Juve, nuovo decreto di perquisizione. La Procura di Torino indaga sulla cessione di Ronaldo (Di venerdì 3 dicembre 2021) La Juventus ha pubblicato nella serata di ieri un nuovo comunicato ufficiale in cui comunica un nuovo decreto di perquisizione e sequestro da parte della Procura di Torino: “La Società rende, inoltre, noto di aver ricevuto in data odierna la notifica di un nuovo decreto di perquisizione e sequestro relativo alle indagini in corso da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino nei confronti della Società nonché di alcuni suoi esponenti attuali (Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Stefano Cerrato e Cesare Gabasio) e passati in merito ai fatti e alle ipotesi di reato di cui al comunicato stampa diffuso in data 27 novembre 2021 oltreché in merito alla voce “Cessioni ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 3 dicembre 2021) Lantus ha pubblicato nella serata di ieri uncomunicato ufficiale in cui comunica undie sequestro da parte delladi: “La Società rende, inoltre, noto di aver ricevuto in data odierna la notifica di undie sequestro relativo alle indagini in corso da parte delladella Repubblica presso il Tribunale dinei confronti della Società nonché di alcuni suoi esponenti attuali (Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Stefano Cerrato e Cesare Gabasio) e passati in merito ai fatti e alle ipotesi di reato di cui al comunicato stampa diffuso in data 27 novembre 2021 oltreché in merito alla voce “Cessioni ...

