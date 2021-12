(Di venerdì 3 dicembre 2021) Sul Corriere Torino ledi una conversazione telefonica del 23 settembre 2021 tra il direttore sportivo dellantus, Federico Cherubini e il responsabile dell’ufficio legale, Cesare Gabasio. Si tratta ovviamente di uno dei documenti in possesso dei pm che indagano sul caso plusvalenze. Si riferisceche teoricamente non dovrebbe esistere e che riguarda Cristiano. «Se saltaci.. tutto sul bilancio i revisori e tutto». Gabasio spiega di aver fatto «un discorso con il pres» che, secondo i magistrati, è il presidente Agnelli. Poi afferma: «Poi magari dobbiamo fare una transazione finta» e «non arriverei all’estremo.. di fare una causa perché poi quella ...

MarcoBellinazzo : Da quello che si evince dalle intercettazioni i dirigenti della Juve hanno spinto sulla leva delle plusvalenze per… - napolista : #Juve, le intercettazioni sulla «famosa carta» di #Ronaldo: «Se viene fuori, ci saltano alla gola» Sul Corriere To… - juve_magazine : JUVENTUS - Inchiesta Prisma, nuove intercettazioni sulla 'carta' Ronaldo: 'Se viene fuori, ci saltano alla gola' - Dino7618 : @Marco562017 poi con quello che è successo alla #Juve con le #intercettazioni sapere che questi al telefono parlan… - ProDocente : Plusvalenze Juve e la «carta» di Ronaldo. Le intercettazioni: «Se viene fuori, ci saltano alla gola» -

Ultime Notizie dalla rete : Juve intercettazioni

... il quotidiano e gli allegati in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Leggi anche Inchiesta sulle plusvalenze: nuovo avviso di garanzia al capo legale. Perquisizione in ...Intercettazione, Gabasio Cherubini: "Se salta fuori ci saltano alla gola". La conversazione che ha insospettito ... Sono spuntate le, ecco le parole nel dettaglio:- "...Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano Venerdì 3 dicembre: notizie Serie A La Juventus di Allegri continua a lavorare ...Nuova perquisizione in casa Juventus, la Procura cerca la "carta segreta di Ronaldo". C'è anche un nuovo indagato: l'avvocato Gabasio ...