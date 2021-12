Jurassic World: Nuove avventure 4, la recensione: Nuovi pericoli per nuovi sviluppi (Di venerdì 3 dicembre 2021) La recensione di Jurassic World: Nuove avventure 4, la nuova stagione della serie animata Netflix che si muove parallela agli eventi della saga giurassica cinematografica. "Pensavo che avessimo finito con i dinosauri!" Dice con ingenuità una delle protagoniste di Jurassic World: Nuove avventure, ma sappiamo bene che non potrà essere così nel mondo del franchise giurassico lanciato nel 1993 da Steven Spielberg. Va però detto che un po' siamo sorpresi mentre approcciamo la recensione di Jurassic World: Nuove avventure 4, per la frequenza con cui vengono distribuite Nuove stagioni della serie animata Netflix, ben quattro in quindici mesi a ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ladi4, la nuova stagione della serie animata Netflix che si muove parallela agli eventi della saga giurassica cinematografica. "Pensavo che avessimo finito con i dinosauri!" Dice con ingenuità una delle protagoniste di, ma sappiamo bene che non potrà essere così nel mondo del franchise giurassico lanciato nel 1993 da Steven Spielberg. Va però detto che un po' siamo sorpresi mentre approcciamo ladi4, per la frequenza con cui vengono distribuitestagioni della serie animata Netflix, ben quattro in quindici mesi a ...

