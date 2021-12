Jona Mullaraj, la pasionaria leghista arrestata per traffico di stupefacenti (Di venerdì 3 dicembre 2021) Al momento Jona Mullaraj ha due grandi passioni: la Lega, della quale è accesa sostenitrice e militante attiva, e le proteste dei no vax e no pass, come emerge dal suo profilo Facebook. Ha 36 anni, è di origini albanesi e secondo i carabinieri della compagnia di Desio gestiva una rete di traffico di hashish tra la Brianza e l’hinterland di Milano. La vicenda, che non coinvolge nessun politico della Lega, è emersa per colpa di un suo presunto complice, un pregiudicato di 45 anni con un precedente per violenza sessuale che aveva il compito di custodire un carico da 450 chili. Il blitz partito da un furto del carico di droga L’uomo avrebbe però inscenato il furto dell’ingente partita di droga con l’aiuto di un’altra persona, un 43enne di Limbiate: ad accorgersi dell’effrazione, nel garage di un condominio di Cesano Maderno, in Brianza, è ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Al momentoha due grandi passioni: la Lega, della quale è accesa sostenitrice e militante attiva, e le proteste dei no vax e no pass, come emerge dal suo profilo Facebook. Ha 36 anni, è di origini albanesi e secondo i carabinieri della compagnia di Desio gestiva una rete didi hashish tra la Brianza e l’hinterland di Milano. La vicenda, che non coinvolge nessun politico della Lega, è emersa per colpa di un suo presunto complice, un pregiudicato di 45 anni con un precedente per violenza sessuale che aveva il compito di custodire un carico da 450 chili. Il blitz partito da un furto del carico di droga L’uomo avrebbe però inscenato il furto dell’ingente partita di droga con l’aiuto di un’altra persona, un 43enne di Limbiate: ad accorgersi dell’effrazione, nel garage di un condominio di Cesano Maderno, in Brianza, è ...

