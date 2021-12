Italia viva accoglie la sponda di Carelli in vista del Quirinale: «Federiamoci con Coraggio Italia» (Di venerdì 3 dicembre 2021) Non era una semplice incursione di un politico del centrodestra nella convention di un partito di centrosinistra. Quando Emilio Carelli, alla Leopolda, in un’intervista a Open ha lanciato l’idea di «una federazione con Italia viva, Azione, Coraggio Italia e gli altri partiti di centro», evidentemente sul tavolo c’era qualcosa di più di una semplice intenzione. Una trattativa, forse già una bozza di accordo per incidere sulla partita del Quirinale. «Lavoriamo seriamente a una federazione con Coraggio Italia», ha confermato oggi – 3 dicembre – Ettore Rosato. Il deputato e presidente di Italia viva, parlando con l’Adnkronos, ha spiegato ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 dicembre 2021) Non era una semplice incursione di un politico del centrodestra nella convention di un partito di centrosinistra. Quando Emilio, alla Leopolda, in un’intera Open ha lanciato l’idea di «una federazione con, Azione,e gli altri partiti di centro», evidentemente sul tavolo c’era qualcosa di più di una semplice intenzione. Una trattativa, forse già una bozza di accordo per incidere sulla partita del. «Lavoriamo seriamente a una federazione con», ha confermato oggi – 3 dicembre – Ettore Rosato. Il deputato e presidente di, parlando con l’Adnkronos, ha spiegato ...

Advertising

elio_vito : Niente da dire, in queste cose sono proprio bravi, Italia Viva lo chiedeva da tempo che oggi arrivasse dicembre, e così è stato! #1Dicembre - ItaliaViva : La delegazione di Italia Viva in diretta da Palazzo Chigi - ItaliaViva : La delegazione di Italia Viva è arrivata a Palazzo Chigi per l'incontro col premier Draghi - gjscco : RT @vncnzvlln92: La Boschi che invita il PD a scegliere tra Italia Viva e il M5S mentre i renziani in Sicilia stanno con Forza Italia andan… - ZenatiDavide : Renzi si prepara al voto per il Colle e si sposta sempre più a destra: in Parlamento Italia viva verso la fusione c… -