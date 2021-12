Italia, Sacchi fa visita ai tecnici delle giovanili a Coverciano e racconta di Usa ’94 (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Eravamo a Boston, contro la Nigeria. A tre minuti dalla fine iniziarono a urlare di lanciare il pallone in avanti e io dissi che invece no, dovevamo giocare; alla fine Baggio trovò la rete che ci consentì di andare avanti“. Questo è il breve racconto di Arrigo Sacchi, il quale ha visitato il raduno dei commissari tecnici delle giovanili Italiane a Coverciano. L’ex commissario tecnico della Nazionale ha narrato un episodio risalente alla Coppa del Mondo del 1994, presso gli Stati Uniti; nel contesto degli ottavi di finale contro la Nigeria. Maurizio Viscidi, coordinatore delle selezioni giovanili, entusiasta di ritrovare il collega Sacchi: gradita sorpresa. L’ex allenatore del Milan, oltre ad aver intrattenuto i ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Eravamo a Boston, contro la Nigeria. A tre minuti dalla fine iniziarono a urlare di lanciare il pallone in avanti e io dissi che invece no, dovevamo giocare; alla fine Baggio trovò la rete che ci consentì di andare avanti“. Questo è il breve racconto di Arrigo, il quale hato il raduno dei commissarine a. L’ex commissario tecnico della Nazionale ha narrato un episodio risalente alla Coppa del Mondo del 1994, presso gli Stati Uniti; nel contesto degli ottavi di finale contro la Nigeria. Maurizio Viscidi, coordinatoreselezioni, entusiasta di ritrovare il collega: gradita sorpresa. L’ex allenatore del Milan, oltre ad aver intrattenuto i ...

