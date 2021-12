Italia, da fanalino a locomotiva d'Europa (Di venerdì 3 dicembre 2021) Si annunciano tempi duri per lo Stivale. Rischiamo di trovarci per la prima volta, dopo tanti, ma proprio tanti anni, al centro della scena internazionale con molti sguardi fissi su di noi in attesa di indicazione. Sguardi tesi, e perfino speranzosi, senza quel sarcasmo o quella sufficienza tipica di chi non vuol perdere tempo con i gregari, che riempivano gli occhi dei leader europei fino a non molto tempo fa. Fino a oggi, infatti, come fanalino di coda dell’Europa, leggendariamente titolari delle peggiori tare, come la mafia e la corruzione, tutto sommato ce la cavavamo. Navigavamo sotto costa, piangevamo un po’ miseria, reclamavamo aiuti e risorse per atavici ritardi come il Mezzogiorno, protestavamo per l’indifferenza dei parenti ricchi europei sull’immigrazione, ma poi rimanevamo eguali a noi stessi, senza turbare sonni, e tanto meno impegnare ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 3 dicembre 2021) Si annunciano tempi duri per lo Stivale. Rischiamo di trovarci per la prima volta, dopo tanti, ma proprio tanti anni, al centro della scena internazionale con molti sguardi fissi su di noi in attesa di indicazione. Sguardi tesi, e perfino speranzosi, senza quel sarcasmo o quella sufficienza tipica di chi non vuol perdere tempo con i gregari, che riempivano gli occhi dei leader europei fino a non molto tempo fa. Fino a oggi, infatti, comedi coda dell’, leggendariamente titolari delle peggiori tare, come la mafia e la corruzione, tutto sommato ce la cavavamo. Navigavamo sotto costa, piangevamo un po’ miseria, reclamavamo aiuti e risorse per atavici ritardi come il Mezzogiorno, protestavamo per l’indifferenza dei parenti ricchi europei sull’immigrazione, ma poi rimanevamo eguali a noi stessi, senza turbare sonni, e tanto meno impegnare ...

