Istruzione domiciliare per gli alunni disabili che non possono andare a scuola | la bozza del decreto preoccupa le associazioni | ‘No a ghetti’

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Gli insegnanti di sostegno, anzichéin classe, potranno insegnare a casa dell’alunno disabile. Per ora è solo unama ilche è sulla scrivania del ministro dell’Patrizio Bianchi ha già sollevato una valanga di perplessità da parte dei docenti specializzati ma anche delle famiglie dei ragazzi certificati con Legge 104. Nei giorni scorsi, proprio al tavolo dell’Osservatorio sulletà, la Federazione italiana per il superamento dell’handicap (Fish) ha chiesto di poter presentare degli emendamenti alla proposta del Governo per mettere una pezza al documento già pronto realizzato da viale Trastevere. I genitori, ma anche i docenti di sostegno temono che questa novità possain direzione contraria all’inclusione. Il documento, che è già stato ...

In queste ore l'Osservatorio permanente sull'inclusione scolastica sta dando il via libera al decreto ministeriale in materiale di istruzione domiciliare per gli alunni con disabilità. Il decreto dà s ...Pronto, possibile solo qualche limatura, il Decreto che consentirà ai docenti di sostegno di recarsi presso l'abitazione degli studenti con PEI in caso questi siano impossibilitati ad andare a scuola.