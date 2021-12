(Di venerdì 3 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nell’prevede unadel Pil (+6,3% quest’anno e +4,7% il prossimo). L’aumento del Pil, stima l’nelle sue prospettive per l’economia italiana, sarà determinato prevalentemente dal contributo della domanda interna al netto delle scorte (rispettivamente +6,0 e +4,4 punti percentuali nei due anni) a cui si assocerebbe un apporto più contenuto della domanda estera netta (+0,3 punti percentuali in entrambi gli anni). Le scorte fornirebbero invece un contributo nullo. Gli investimenti sosterranno la ripresa con una intensità più accentuata quest’anno (+15,7%) rispetto al(+7,5%). Anche i consumi delle famiglie residenti e delle ISP segneranno un deciso incremento (+5,1% e +4,8%). ...

Advertising

istat_it : Prospettive per l’economia italiana: nel biennio 2021-2022 si prevede una crescita sostenuta del Pil italiano (+6,3… - istat_it : Online #Infografica #Istat sulla #violenzasulledonne Le violenze riscontrate tra le donne prese in carico dai cen… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Istat, nel biennio 2021-2022 crescita sostenuta del Pil - - ItaliaNotizie24 : Istat, nel biennio 2021-2022 crescita sostenuta del Pil - CorriereCitta : Istat, nel biennio 2021-2022 crescita sostenuta del Pil -

Ultime Notizie dalla rete : Istat nel

Il mondo in ripresa, ma con questi rischi L'Italia economica cresce: i numeri delle stimesuo aggiornamento sulle prospettive economiche 2021 - 2022 per l'Italia, l'istituto di statistica ...Così il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico,suo intervento all'iniziativa "Da ... "Secondo i datile persone disabili sono il 5,2% della popolazione, circa tre milioni di ...(mi-lorenteggio.com) Bollate, 3 dicembre 2021. Come noto dagli inizi di ottobre è partito il terzo Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che riguarda in totale circa 4.500 Comuni, ...rileva l’Istat, i nuovi occupati sono stati solo uomini. Aumenta soprattutto il lavoro a termine (+14% rispetto allo 0,9% di quello a tempo indeterminato) e diminuiscono i lavoratori autonomi. Da ...