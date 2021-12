Isfoa | accordo con Willow Thrive Presentazioni anche in francese | tedesco | cinese

Leggi su ladenuncia

(Di venerdì 3 dicembre 2021)è Libera e Privata Università di Diritto Internazionale, International Open University, Università telematica a distanza, Ente di ricerca senza scopo di lucro e di interesse generale. Istituzione Privata Svizzera di Istruzione Superiore Universitaria e di Ricerca Accademica di Qualità Internazionale. Tra le altre autorizzazioni, si citano le seguenti. Legalmente Autorizzata e Registrata nel Registro per la Trasparenza del Parlamento Europeo nella categoria IV Centri di Studio Istituti Accademici e di Ricerca al numero 866291336895-29 in data 03 Gennaio 2020 Legalmente Autorizzata e Registrata nel Registro dei Rappresentanti di Interesse dello Sviluppo Economico e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della Repubblica Italiana con il numero identificativo 2020-76758522-26 nella categoria : Centri di Studio, Istituti Accademici e di Ricerca in ...