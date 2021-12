Isabella Di Iulio | «Facciamo muro al virus | terza dose per il match point»

Advertising

bergamo1991 : Per la rubrica #iomivaccino, la palleggiatrice rossoblù Isabella Di Iulio racconta la sua esperienza con il virus s… -

Ultime Notizie dalla rete : Isabella Iulio

L'Eco di Bergamo

Siamo felici, ma anche pronte per iniziare una nuova settimana di lavoro in vista del prossimo impegno.'Di, palleggiatrice della Volley Bergamo 1991: 'é stata una partita a specchio ...... PARLA DIIn avvicinamento alla diretta di Bergamo Novara , possiamo adesso rileggere le dichiarazioni diDial termine della partita vinta settimana scorsa da Bergamo in casa di ...Non siamo ancora al match point contro il virus. Ma la luce in fondo al tunnel comincia a lampeggiare. Bisogna stringere i denti e non mollare proprio adesso. Isabella Di Iulio, p ...“Quando Sarò Grande”. Dal Sogno alla Realtà. A volte anche oltre il sogno. Per alcune delle ragazze di Volley Bergamo 1991 è andata così: i desideri e le aspettative dell’adolescenza sono andati oltre ...