Irma Testa: "La reazione di mia madre quando le ha detto di essere lesbica" (Di venerdì 3 dicembre 2021) La campionessa Olimpica di Tokyo 2020 (bronzo) Irma Testa ha deciso di fare coming out poche ore fa. L'atleta, originaria di Torre Annunziata in provincia di Napoli, ha dichiarato di essere lesbica nel corso di un'intervista a Vanity Fair. "Le persone che mi stanno vicina da anni lo sanno ma ora è giusto che anche gli altri vengano a saperlo: sono lesbica", è la sua dichiarazione. La ragazza, consapevole del suo ruolo di icona in quanto campionessa olimpica, è andata più nel dettaglio, spiegando perché nel mondo dello sport l'argomento a volte sia ancora tabù. "Parlare di orientamento sessuale nel mondo dello sport ha un valore speciale - prosegue l'atleta - perché nello sport agli atleti è richiesto essere perfetti. Per molti l'omosessualità è sinonimo di imperfezione. Ci sono tanti ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 3 dicembre 2021) La campionessa Olimpica di Tokyo 2020 (bronzo)ha deciso di fare coming out poche ore fa. L'atleta, originaria di Torre Annunziata in provincia di Napoli, ha dichiarato dinel corso di un'intervista a Vanity Fair. "Le persone che mi stanno vicina da anni lo sanno ma ora è giusto che anche gli altri vengano a saperlo: sono", è la sua dichiarazione. La ragazza, consapevole del suo ruolo di icona in quanto campionessa olimpica, è andata più nel dettaglio, spiegando perché nel mondo dello sport l'argomento a volte sia ancora tabù. "Parlare di orientamento sessuale nel mondo dello sport ha un valore speciale - prosegue l'atleta - perché nello sport agli atleti è richiestoperfetti. Per molti l'omosessualità è sinonimo di imperfezione. Ci sono tanti ...

repubblica : Irma Testa fa coming out: 'L'omosessualità non è una imperfezione' - Corriere : Il coming out di Irma Testa: «Nello sport molti considerano l’omosessualità un’imperfezione» - Radio1Rai : ??Coming out di Irma #Testa, bronzo nel pugilato alle Olimpiadi. “Ai campioni si chiede di essere perfetti. E per mo… - NapoliToday : #Sport Il coming out di Irma Testa: 'Esporsi in questo momento è fondamentale' - feromoon1 : -