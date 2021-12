Irma Testa fa coming out: «Finora mi sono nascosta perché lo sport considera l’omosessualità un’imperfezione» (Di venerdì 3 dicembre 2021) In un’intervista rilasciata a Vanity Fair la boxeur Irma Testa, medaglia olimpica, fa coming out. «Le persone che mi stanno vicino lo sanno da anni, ma credo sia giusto, ora, dirlo a tutti. Parlare di orientamento sessuale nel mondo dello sport ha un valore speciale, perché ai campioni si chiede di essere perfetti. E per molti l’omosessualità è ancora un’imperfezione. Per timore di intaccare la propria immagine tanti sportivi tacciono e si nascondono. Anche per me è stato così fino a pochi mesi fa. Ma quella medaglia di Tokyo è diventata il mio scudo: ora che la Irma atleta è al sicuro, la Irma donna può essere sincera». Non tutti, dice, sono forti come lo è stato lei per anni: è giunto il momento di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 dicembre 2021) In un’intervista rilasciata a Vanity Fair la boxeur, medaglia olimpica, faout. «Le persone che mi stanno vicino lo sanno da anni, ma credo sia giusto, ora, dirlo a tutti. Parlare di orientamento sessuale nel mondo delloha un valore speciale,ai campioni si chiede di essere perfetti. E per moltiè ancora. Per timore di intaccare la propria immagine tantiivi tacciono e si nascondono. Anche per me è stato così fino a pochi mesi fa. Ma quella medaglia di Tokyo è diventata il mio scudo: ora che laatleta è al sicuro, ladonna può essere sincera». Non tutti, dice,forti come lo è stato lei per anni: è giunto il momento di ...

Ultime Notizie dalla rete : Irma Testa Il coming out di Irma Testa: Nello sport molti considerano l'omosessualità un'imperfezione di Redazione Sport La pugile 23enne bronzo a Tokyo: "Io sono una donna forte di natura, ma non tutti sono così. Lo Stato e le leggi proteggano le vittime di discriminazione" Irma Testa ha portato sul ring di Tokyo la sua grinta e la sua determinazione, conquistando a 23 anni una medaglia di bronzo che corona la sua carriera sportiva. Un risultato importante , anche perché ...

il coming out di irma testa: nello sport per molti l'omosessualità è ancora un'imperfezione Sergio Arcobelli per 'il Messaggero' irma testa Dal bronzo olimpico al coming out, un altro pugno ai tabù. 'Le persone che mi stanno vicino lo sanno da anni, ma credo sia giusto, ora, dirlo a tutti...', comincia così la confessione di ...

