Irlanda del Nord: in beneficienza il cioccolato svizzero ricevuto dopo il pari con l’Italia (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’Irlanda del Nord dona in beneficienza il cioccolato ricevuto dalla Svizzera. La Federcalcio elvetica, nelle scorse settimane, aveva regalato 9,3kg di barrette di cioccolata alla squadra Nordirlandese per ringraziarla del pareggio ottenuto con l’Italia. Quello 0-0 ha infatti permesso alla Svizzera di qualificarsi direttamente ai Mondiali 2022 in Qatar, mentre gli azzurri dovranno passare per i Play Off. La Svizzera aveva mostrato il regalo in un video sui social, in cui il ct rossocrociato Murat Yakin era intento a confezionare le scatole per la spedizione. Nella giornata di venerdì 3 dicembre, la Federcalcio irlandese ha ringraziato la Svizzera annunciando che la cioccolata ricevuta sarà donata all’associazione benefica Cancer Fund for Children. “Siamo estremamente ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’deldona inildalla Svizzera. La Federcalcio elvetica, nelle scorse settimane, aveva regalato 9,3kg di barrette di cioccolata alla squadrairlandese per ringraziarla del pareggio ottenuto con. Quello 0-0 ha infatti permesso alla Svizzera di qualificarsi direttamente ai Mondiali 2022 in Qatar, mentre gli azzurri dovranno passare per i Play Off. La Svizzera aveva mostrato il regalo in un video sui social, in cui il ct rossocrociato Murat Yakin era intento a confezionare le scatole per la spedizione. Nella giornata di venerdì 3 dicembre, la Federcalcio irlandese ha ringraziato la Svizzera annunciando che la cioccolata ricevuta sarà donata all’associazione benefica Cancer Fund for Children. “Siamo estremamente ...

