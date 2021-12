Irina Shayk, il sostegno a Bradley Cooper fa sognare il ritorno di fiamma (Di venerdì 3 dicembre 2021) La stima, il rispetto e il sostegno non finiscono con l’amore: questa è la lezione da imparare dalla fine del rapporto tra Bradley Cooper ed Irina Shayk. La supermodella russa è la prima sostenitrice del lavoro del suo ex e la sua presenza alla première newyorkese di Nightmare Alley di Guillermo del Toro, in cui Cooper ha un ruolo da protagonista, non è passata inosservata; l’attore statunitense, dal canto suo, ha speso per la madre della sua bambina parole colme di riconoscenza. Bradley Cooper apprezza Irina per il suo sostegno Non ha potuto evitare di esprimere la sua gratitudine Bradley Cooper per la presenza di Irina Shayk sul red carpet ... Leggi su dilei (Di venerdì 3 dicembre 2021) La stima, il rispetto e ilnon finiscono con l’amore: questa è la lezione da imparare dalla fine del rapporto traed. La supermodella russa è la prima sostenitrice del lavoro del suo ex e la sua presenza alla première newyorkese di Nightmare Alley di Guillermo del Toro, in cuiha un ruolo da protagonista, non è passata inosservata; l’attore statunitense, dal canto suo, ha speso per la madre della sua bambina parole colme di riconoscenza.apprezzaper il suoNon ha potuto evitare di esprimere la sua gratitudineper la presenza disul red carpet ...

