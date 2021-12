Iraq, attentato dell'Isis nel sud del Paese: almeno 10 morti (Di venerdì 3 dicembre 2021) almeno 10 persone, di cui tre civili e sette combattenti peshmerga kurdi, sono rimasti uccisi in un attacco attribuito all'Isis nel nord dell'Iraq. I jihadisti hanno attaccato il villaggio di Khidir ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 3 dicembre 2021)10 persone, di cui tre civili e sette combattenti peshmerga kurdi, sono rimasti uccisi in un attacco attribuito all'nel nord. I jihadisti hanno attaccato il villaggio di Khidir ...

