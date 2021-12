Ippocrate org chiude Il fondatore del sito | Sospesi i medici

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Chiuso.org , undi riferimento per i no vax che forniva aiuto ai pazienti da remoto, consigliando alcune contestate terapie domiciliari contro il Covid. Il centro assistenza online ...

Signor_Chester : @Sergio_Coraglia @effelina7155 @myrtamerlino Più le MIGLIAIA già sospesi (cosa che ha portato alla chiusura del ser… - AssuntaAccetto1 : RT @Bluefidel47: Sospesa l'organizzazione - egopor : RT @Bluefidel47: Sospesa l'organizzazione - KenSharo : New post (Medici sospesi, chiude centro assistenza - anodo59 : RT @Side73Dark: ????Chiude il centro assistenza

Chiuso, un sito di riferimento per i no vax che forniva aiuto ai pazienti da remoto, consigliando alcune contestate terapie domiciliari contro il Covid. Il centro assistenza online fondato da ...Chiude il centro assistenza di IppocrateOrg , la contestata rete di medici legata a un gruppo Facebook che forniva anche da remoto alcune terapie domiciliari contro il Covid . L'annuncio arriva ...Rango: "Chiuso perché la maggior parte dei medici sono stati sospesi perché non si sono vaccinati" Roma, 3 dicembre 2021 - Chiuso Ippocrate.org, un sito di riferimento per i no vax che forniva aiuto a ...L’Ordine dei medici e degli odontoiatri di Agrigento (Omceo) rinvia la consueta cerimonia annuale, peraltro già programmata, durante la quale i neoiscritti a ...