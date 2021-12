Inzaghi: «Dzeko? Gara speciale per tutti, a Roma per fare gran partita» (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Dzeko? Sarà una partita speciale per lui ma lo sarà per tutti quanti noi. Vogliamo andare a Roma a fare una gran partita”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della Gara di campionato con la Roma, l’ex squadra dell’attaccante bosniaco. “Si è allenato più intensamente degli altri che hanno giocato con lo Spezia, con cui lui ha tirato i fiato”, ha aggiunto. Leggi su footdata (Di venerdì 3 dicembre 2021) “? Sarà unaper lui ma lo sarà perquanti noi. Vogliamo andare auna”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simonein conferenza stampa alla vigilia delladi campionato con la, l’ex squadra dell’attaccante bosniaco. “Si è allenato più intensamente degli altri che hanno giocato con lo Spezia, con cui lui ha tirato i fiato”, ha aggiunto.

