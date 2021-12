Investito e ucciso a Napoli, oggi l’autopsia sulla vittima: domani i funerali di Adrian (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La Procura di Napoli ha disposto l’esame autoptico sulla salma di Adrian Olmo, il 28enne travolto e ucciso da una Maserati Levante, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali alle 21 di lunedì 29 novembre, in via Miano, poco lontano dalla casa dove abitava con la sua famiglia. Lo rende noto lo Studio 3A. Agli accertamenti, iniziati alle 13, affidati al professore Pietro Tarsitano, direttore dell’Unità operativa di Medicina Legale del Cardarelli e docente all’Università Federico II, ha partecipato anche il dottore Mauro Perrino, consulente medico legale per le parti offese messo a disposizione da Studio3A a cui i familiari di Adrian, attraverso il consulente legale Vincenzo Carotenuto, si sono affidati per essere assistiti, con la ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– La Procura diha disposto l’esame autopticosalma diOlmo, il 28enne travolto eda una Maserati Levante, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali alle 21 di lunedì 29 novembre, in via Miano, poco lontano dalla casa dove abitava con la sua famiglia. Lo rende noto lo Studio 3A. Agli accertamenti, iniziati alle 13, affidati al professore Pietro Tarsitano, direttore dell’Unità operativa di Medicina Legale del Cardarelli e docente all’Università Federico II, ha partecipato anche il dottore Mauro Perrino, consulente medico legale per le parti offese messo a disposizione da Studio3A a cui i familiari di, attraverso il consulente legale Vincenzo Carotenuto, si sono affidati per essere assistiti, con la ...

